Москва23 июл Вести.Украинские боевики пытают мирных граждан и взятых в плен военных ВС РФ. Этому есть доказательства, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Наши люди через ужасы проходят. В аппарате уполномоченного по правам человека лежит клеймо, которое мы привезли из Курской области, в котором пытали ребят, оно в форме трезубца. Это отсылка к фашистам, которые советских солдат точно так же клеймили свастикой... Второе, у нас лежат кандалы и цепи из мариупольской библиотеки, где держали и сверлили гражданским людям ноги и руки. Есть разные факты насилия, издевательства, это очень страшно заявила она

В мае этого года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что вдоль линии боевого соприкосновения на Украине располагаются секретные тюрьмы, где содержат и осуществляют пытки военнопленных. Об этих тюрьмах рассказывают те, кто выжил в украинском в плену и смог вернуться в рамках обмена.