Лантратова рассказала, как боевики ВСУ отступали, прикрываясь колясками с детьми Лантратова: украинские боевики прикрываются колясками с детьми при отступлении

Москва15 июл Вести.Украинские боевики используют мирных жителей и детей Донбасса как живой щит, отступая со своих позиций. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Я никогда не забуду, как нацисты, которые пытались выйти из окружения, они просто украли колясочки с маленькими детьми, а потом выбрасывали этих детей. Как они оставляли на улице маленьких младенцев, как они прикрывались людьми, детьми. Там не было ничего святого вспоминает Лантратова

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что новый омбудсмен по правам человека Яна Лантратова активно включилась в работу с момента ее назначения на должность.