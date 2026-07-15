Лантратова: Киев избрал новую тактику, из-за которой дети гибнут каждый день

Лантратова сообщила о новой террористической тактике ВСУ Лантратова: Киев избрал новую тактику, из-за которой дети гибнут каждый день

Москва15 июл Вести.Киевский режим избрал новую тактику и начал ежедневно совершать террористические удары по детям на российской территории. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, каждый террористический удар украинских боевиков фиксируется и направляется в международные структуры.

Киевский режим избрал новую тактику. Ежедневно бьют по детским площадкам, ежедневно бьют по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске. Дети гибнут каждый день сказала Лантратова

Ранее омбудсмен сообщила, что ее аппарат на постоянной основе документирует преступления киевского режима и направляет собранные материалы в международные организации.