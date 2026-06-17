Лантратова об ударе по автобусу под Брянском: ВСУ целенаправленно бьют по детям Лантратова: ВСУ целенаправленно ударили по детям в автобусе в Брянской области

Москва17 июн Вести.Новые факты попадания украинских ракет и беспилотников по местам, где находятся дети, фиксируются каждый день, и удар ВСУ по автобусу в Брянской области не стал исключением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, она совместно с коллегой из Брянской области держит эту ситуацию на контроле.

Безусловно, мы будем фиксировать каждый факт происходящего, потому что на разных международных площадках они (представители Украины – прим. ред.) откровенно лгут… Они [ВСУ] целенаправленно бьют по самому больному, по самому тонкому, по детям сказала Лантратова

В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате атаки Киева погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы семь человек, из них пять - дети.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В прокуратуре Брянской области отметили, что для обращений открыта горячая линяя, также контролируется соблюдение прав пострадавших.