Ковальчук: при атаке ВСУ по автобусу с детьми погибла гражданка Белоруссии

При атаке ВСУ на автобус в Брянской области погибла гражданка Белоруссии Ковальчук: при атаке ВСУ по автобусу с детьми погибла гражданка Белоруссии

Москва17 июн Вести.Гражданка Белоруссии погибла при целенаправленной атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, который вез ребят на отдых в Геленджик. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Главе региона был задан вопрос, известны ли ему подробности о погибшей женщине при ударе ВСУ по автобусу.

Я думаю, что комментарии на эту тему должны давать, наверное, белорусские коллеги, да, это гражданка Беларуси ответил Ковальчук

В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.

Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает атаку на своих граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.