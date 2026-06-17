МИД Белоруссии назвал терроризмом атаку ВСУ на автобус в Брянской области МИД Белоруссии назвал терроризмом атаку ВСУ на автобус в Брянской области

Москва17 июн Вести.Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает атаку на своих граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения. Об этом заявил глава МИД республики Руслан Варанков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Минск решительно осуждает атаку киевского режима на автобус с детьми. В ведомстве потребовали исчерпывающих объяснений произошедшего от украинской стороны.

Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения заявил Варанков

17 июня Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали двухэтажный автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы, который вез ребят на отдых в Геленджик. Внутри находились 44 пассажира, из них 28 детей. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Также, предварительно, госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.