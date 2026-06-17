Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с детьми

Минск запросил разъяснения из-за удара по детскому автобусу под Брянском Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с детьми

Москва17 июн Вести.МИД Белоруссии потребовал от Украины предоставить объяснения в связи с атакой беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

По его словам, Минск ожидает официальной реакции Киева на произошедшее.

Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений сказал пресс-секретарь

17 июня беспилотный летательный аппарат атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы №2 из белорусского города Речица – дети ехали на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина. Еще семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, были госпитализированы.