Москва17 июнВести.МИД Белоруссии потребовал от Украины предоставить объяснения в связи с атакой беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.
По его словам, Минск ожидает официальной реакции Киева на произошедшее.
Требуем от украинской стороны исчерпывающих объясненийсказал пресс-секретарь
17 июня беспилотный летательный аппарат атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы №2 из белорусского города Речица – дети ехали на отдых в Геленджик.
В результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина. Еще семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, были госпитализированы.