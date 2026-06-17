МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по автобусу с детьми МИД РФ: молчание Запада будет означать одобрения теракта в Брянской области

Москва17 июн Вести.Россия призывает международные организации дать честную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области и осудить действия Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство поддерживает прямой контакт с белорусскими коллегами в связи с трагедией. В МИД уточнили, что дети из белорусских городов Речица и Гомель ехали на отдых в Геленджик.

Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт заявила Захарова

Она указала, что молчание Запада будет равноценно поощрению ВСУ на совершение новых преступлений.

17 июня украинский БПЛА целенаправленно ударил по автобусу в Брянской области, в котором находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, пятеро из них – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение главе Минздрава срочно оказать помощь пострадавшим в результате теракта ВСУ.