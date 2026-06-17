СК опубликовал видео с места удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Появилось видео с места удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области СК опубликовал видео с места удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Москва17 июн Вести.Следственные органы работают на месте целенаправленного удара ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Кадры последствий атаки СК России публикует в мессенджере MAX.

БПЛА противника ударил по автобусу 17 июня, в среду. В момент атаки в салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате вражеской атаки погиб один человек – супруга тренера.

Пострадали 2 взрослых и 5 детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.