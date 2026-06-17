Белорусские следователи направились в РФ на фоне инцидента в Брянской области

Белорусские следователи выехали в РФ после атаки ВСУ на автобус с детьми Белорусские следователи направились в РФ на фоне инцидента в Брянской области

Москва17 июн Вести.Следователи из Белоруссии направились в РФ на фоне атаки украинского беспилотника в Брянской области на автобус с участниками белорусской детской спортивной команды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Белорусские специалисты будут помогать российским коллегам в расследовании удара.

Белорусские следователи выбыли в Российскую Федерацию для оказания содействия российским коллегам говорится в сообщении СК республики

17 июня ВСУ нанесли удар по автобусу с детьми в Брянской области. В салоне находились участники детской футбольной команды из Гомеля (Белоруссия), которые направлялись на отдых в Геленджик.

В момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей. По последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду, семь человек госпитализированы.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.