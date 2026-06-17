Москва17 июнВести.Семь человек госпитализированы после удара ВСУ по автобусу гомельской детской футбольной команды. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.
Госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области, в том числе пять детей… Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжестисказал он
Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что также запланировано проведение телемедицинских консультаций.
Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В момент атаки в транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей. В результате террористических действий погибла женщина, сопровождавшая команду.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.