Семь человек госпитализированы после атаки ВСУ на автобус под Брянском

Семь человек госпитализированы после удара ВСУ по автобусу под Брянском Семь человек госпитализированы после атаки ВСУ на автобус под Брянском

Москва17 июн Вести.Семь человек госпитализированы после удара ВСУ по автобусу гомельской детской футбольной команды. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.

Госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области, в том числе пять детей… Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести сказал он

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что также запланировано проведение телемедицинских консультаций.

Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В момент атаки в транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей. В результате террористических действий погибла женщина, сопровождавшая команду.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.