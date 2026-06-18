Минздрав: пострадавшие в Брянской области взрослый и ребенок в тяжелом состоянии

Пострадавшие в Брянской области взрослый и ребенок находятся в тяжелом состоянии Минздрав: пострадавшие в Брянской области взрослый и ребенок в тяжелом состоянии

Москва18 июн Вести.Состояние взрослого и ребенка, пострадавших в результате улара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров им были проведены хирургические вмешательства, их состояние было стабилизировано.

Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают, как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести говорится в сообщении

По итогам консилиума врачей было принято решение об эвакуации шестерых пострадавших, пятеро из которых дети, в Белоруссию для дальнейшего лечения. В пути их сопровождают бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус детской футбольной команды из Гомеля, направлявшийся на отдых в Геленджик. Погибла женщина. Ранены семь человек, в том числе пятеро детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.