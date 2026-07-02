Стало известно о состоянии водителей автобуса, атакованного ВСУ на Брянщине СБ Белоруссии: водители атакованного ВСУ автобуса находятся в тяжелом состоянии

Москва2 июл Вести.Двое водителей автобуса, который вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, водителей ранило осколками разорвавшегося беспилотника.

Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям сказал Вольфович, которого цитирует телеканал "Первый информационный"

Он добавил, что остальные граждане, находящиеся в автобусе в момент атаки, не пострадали.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус, который следовал из Минска в Анапу. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о теракте.

Минск усилил меры безопасности в приграничье Гомельской области.