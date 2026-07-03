В Брянской области дрон ВСУ атаковал три белорусские фуры

Удар БПЛА ВСУ в Брянской области, помимо автобуса, пришелся по белорусским фурам В Брянской области дрон ВСУ атаковал три белорусские фуры

Москва3 июл Вести.В Брянской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автобусу пострадали еще три большегруза.

Об этом сообщает белорусский телеканал "Первый информационный". В материале говорится, что дрон попал в автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Помимо него, под удар попали три грузовые фуры из Белоруссии.

Отмечается, что что одна из них оказалась полностью уничтожена огнем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что удар украинского беспилотника по автобусу Минск – Анапа на российской-белорусской границе в Брянкой области был целенаправленным.