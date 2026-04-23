Москва23 апрВести.Украинские боевики атаковали гражданский пассажирский автобус в селе Курковичи, в результате вражесской агрессии пострадал водитель и 4 пассажира. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Целенаправленный удар был совершен с применением FPV-дронов.
В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощьнаписал Богомаз в своем канале в мессенджере MAX
На месте прилета работают оперативные и экстренные службы.