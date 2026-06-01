Москва1 июнВести.В Брянской области работник АПХ "Мираторг" и еще 3 мирных жителя получили ранения после украинских ударов. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Противник совершил атаки 1 июня с применением FPV-дронов.

[FPV-дрон атаковал] территорию свинокомплекса АПХ "Мираторг"… Ранения получил работник предприятия... В селе Андрейковичи … ранены две женщины

написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ

В селе Старая Гута БПЛА атаковали электропоезд. В результате агрессии осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.