Москва4 маяВести.Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об ударе из РСЗО "Град" по территории АПХ "Мираторг", расположенном в селе Бровничи Климовского района.
К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятияговорится в сообщении
Во время эвакуации пострадавших ВСУ предприняли новую попытку атаковать FPV-дронами, уточнил глава регоина.
Раненых доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Производственные помещения получили повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.