В Брянской области при атаке ВСУ ранены семь сотрудников предприятия

Семь работников предприятия ранены при атаке ВСУ в Брянской области В Брянской области при атаке ВСУ ранены семь сотрудников предприятия

Москва4 мая Вести.Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об ударе из РСЗО "Град" по территории АПХ "Мираторг", расположенном в селе Бровничи Климовского района.

К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия говорится в сообщении

Во время эвакуации пострадавших ВСУ предприняли новую попытку атаковать FPV-дронами, уточнил глава регоина.

Раненых доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Производственные помещения получили повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.