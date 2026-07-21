В Брянской области ранены три человека, атакован комплекс "Мираторга"

Ковальчук: ВСУ интенсивно обстреливают комплекс "Мираторга" в Брянской области В Брянской области ранены три человека, атакован комплекс "Мираторга"

Москва21 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук привел последние сведения о последствиях ударов ВСУ по территории региона.

По данным руководителя субъекта, в Климовском районе ранения получили два человека. Жителям уже оказали медицинскую помощь.

За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг" в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам говорится в заявлении врио губернатора в MAX

Отмечается, что повреждения получили производственные корпуса, уничтожены два грузовых автомобиля. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.

Кроме того, в Суземке украинские FPV-дроны дважды атаковали тягач-прицеп АПХ "Мираторг". Водителя доставили в больницу, транспортное средство было значительно повреждено.

Ковальчук также сообщил, что за минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.