Москва21 июлВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук привел последние сведения о последствиях ударов ВСУ по территории региона.
По данным руководителя субъекта, в Климовском районе ранения получили два человека. Жителям уже оказали медицинскую помощь.
За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг" в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстреламговорится в заявлении врио губернатора в MAX
Отмечается, что повреждения получили производственные корпуса, уничтожены два грузовых автомобиля. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.
Кроме того, в Суземке украинские FPV-дроны дважды атаковали тягач-прицеп АПХ "Мираторг". Водителя доставили в больницу, транспортное средство было значительно повреждено.
Ковальчук также сообщил, что за минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.