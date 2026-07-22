Москва22 июлВести.Двое мирных жителей Брянской области получили ранения в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), они госпитализированы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг". Еще один местный житель ранен в Погарском районенаписал он в мессенджере MAX
Несколько производственных корпусов "Мираторга" в результате обстрела получили серьезные повреждения. Начался пожар, огнем охвачена значительная площадь.
Кроме того, в Климовском районе беспилотник атаковал кормовоз, водитель не пострадал, транспортное средство повреждено.
По информации Ковальчука, за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 63 беспилотника самолетного типа.