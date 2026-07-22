В Брянской области при атаках БПЛА ранены два человека, горит объект "Мираторга"

Сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке беспилотника в Брянской области В Брянской области при атаках БПЛА ранены два человека, горит объект "Мираторга"

Москва22 июл Вести.Двое мирных жителей Брянской области получили ранения в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), они госпитализированы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг". Еще один местный житель ранен в Погарском районе написал он в мессенджере MAX

Несколько производственных корпусов "Мираторга" в результате обстрела получили серьезные повреждения. Начался пожар, огнем охвачена значительная площадь.

Кроме того, в Климовском районе беспилотник атаковал кормовоз, водитель не пострадал, транспортное средство повреждено.

По информации Ковальчука, за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 63 беспилотника самолетного типа.