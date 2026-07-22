"Мираторг" сообщил об атаках на три объекта под Брянском

Три объекта "Мираторга" в Брянской области подверглись атакам ВСУ "Мираторг" сообщил об атаках на три объекта под Брянском

Москва22 июл Вести.Три крупные атаки на объекты "Мираторга" в Климовском районе Брянской области были предприняты ВСУ 22 июля. Об этом сообщает компания на своем сайте.

На одном из объектов в результате обстрела противника серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Пострадавших нет, но огонь охватил значительную площадь, что нанесло существенный ущерб.

На другом объекте в ходе атаки БПЛА осколочное ранение получил сотрудник охраны говорится в публикации

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное. Отмечается, что компания оказывает раненому сотруднику всю необходимую поддержку.

Кроме того, на свиноводческом комплексе в ходе атаки БПЛА был поврежден находившийся на разгрузке кормовоз. Водитель не пострадал, но транспортное средство обездвижено.