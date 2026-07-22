Москва22 июлВести.Три крупные атаки на объекты "Мираторга" в Климовском районе Брянской области были предприняты ВСУ 22 июля. Об этом сообщает компания на своем сайте.
На одном из объектов в результате обстрела противника серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Пострадавших нет, но огонь охватил значительную площадь, что нанесло существенный ущерб.
На другом объекте в ходе атаки БПЛА осколочное ранение получил сотрудник охраныговорится в публикации
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное. Отмечается, что компания оказывает раненому сотруднику всю необходимую поддержку.
Кроме того, на свиноводческом комплексе в ходе атаки БПЛА был поврежден находившийся на разгрузке кормовоз. Водитель не пострадал, но транспортное средство обездвижено.