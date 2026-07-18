Свиноводческий комплекс в Брянской области подвергся массированной атаке ВСУ Свиноводческий комплекс в Брянской области подвергся массированному обстрелу ВСУ

Москва18 июл Вести.Свиноводческий комплекс в Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Враг совершил атаку утром 18 июля.

Массированному обстрелу подвергся … свиноводческий комплекс в Климовском районе. В результате инцидента серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ

В результате обстрела никто не пострадал.

Компания принимает все необходимые меры.