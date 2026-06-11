Брянская область обстреляна ВСУ из "Града", повреждены 13 домов и администрация ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" брянский поселок Белая Березка

Москва11 июн Вести.Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" населенный пункт в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Уточняется, что под удар попал поселок Белая Березка.

Никто из жителей не пострадал говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX главой региона

Повреждения получили 13 домов: 10 многоквартирных зданий и три частных домовладения, а также здание администрации.

Осмотр места происшествия будет продолжен.