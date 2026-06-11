Москва11 июнВести.Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" населенный пункт в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
Уточняется, что под удар попал поселок Белая Березка.
Никто из жителей не пострадалговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX главой региона
Повреждения получили 13 домов: 10 многоквартирных зданий и три частных домовладения, а также здание администрации.
Осмотр места происшествия будет продолжен.