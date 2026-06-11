Москва11 июнВести.Поселок Белая Березка в Брянской области повторно атакован ВСУ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В результате удара по мирным жителям погиб мужчина.
Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянииговорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июня, украинские военные обстреляли поселок Белая Березка из реактивной системы залпового огня "Град". В результате первого удара никто не пострадал, повреждения получили 10 многоквартирных домов, три частных домовладения и здание администрации.