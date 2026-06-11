Число погибших в Белой Березке при ударе ВСУ выросло до двух человек

Количество погибших при ударе ВСУ по Белой Березке увеличилось до двух Число погибших в Белой Березке при ударе ВСУ выросло до двух человек

Москва11 июн Вести.Скончался пострадавший в результате украинского удара по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

По данным главы региона, мужчина получил тяжелое ранение, врачи сделали все возможное, однако спасти пострадавшего не удалось.

Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких... Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее было известно об одном и трех пострадавших в результате второго удара ВСУ по Белой Березке.