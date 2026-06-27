В Брянской области число погибших при атаке дрона в Петрятинке выросло до двух

Число жертв удара ВСУ в селе Петрятинка на Брянщине увеличилось до двух человек В Брянской области число погибших при атаке дрона в Петрятинке выросло до двух

Москва27 июн Вести.В селе Петрятинка Злынковского района Брянской области число погибших в результате атаки дрона-камикадзе увеличилось до двух человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Растет число жертв украинских нацистов. Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка выросло до двух человек написал Егор Ковальчук

Ранее он информировал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный у магазина. Водитель - местный житель – погиб на месте от полученных ранений. Пассажирку госпитализировали с тяжелыми ранениями, врачи боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Ковальчук выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им материальную помощь и поддержку.