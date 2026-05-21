Москва21 маяВести.Территория Брянской области вновь была подвергнута атаке украинского беспилотника. В результате удара дрона-камикадзе два человека погибли, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Он отметил, что под удар попал город Унеча. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранениянаписал Ковальчук в своем канале в MAX
Он также отметил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.