Два жителя Брянской области погибли в результате удара украинского дрона

Москва21 мая Вести.Территория Брянской области вновь была подвергнута атаке украинского беспилотника. В результате удара дрона-камикадзе два человека погибли, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что под удар попал город Унеча. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранения написал Ковальчук в своем канале в MAX

Он также отметил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.