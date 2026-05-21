Трое сотрудников РЖД погибли при ударе ВСУ по тепловозу в Брянской области

Москва21 мая Вести.В Брянской области в результате удара украинского БПЛА по маневровому тепловозу погибли три человека, все – сотрудники железной дороги. Об этом сообщили в РЖД.

Противник атаковал станцию Унеча 21 мая, в четверг.

Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г.р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г.р. Евгений Кожанов – отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь говорится в сообщении компании в мессенджере MAX

В РЖД принесли соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую поддержку и помощь.

Ранее врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона-камикадзе на объект транспортной инфраструктуры.