В результате атаки БПЛА на станции Унеча травмы получили машинист и его помощник

Москва12 мая Вести.Стали известны подробности удара украинского дрона по станции Унеча в Брянской области.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в результате атаки повреждения получил тепловоз и двое железнодорожников.

В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста рассказали агентству в МЖД

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дроны типа "Дартс" атаковали железнодорожный вокзал вечером 12 мая.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего их доставили в больницу.

В настоящее время их жизни ничего не угрожает.