Москва12 маяВести.Стали известны подробности удара украинского дрона по станции Унеча в Брянской области.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в результате атаки повреждения получил тепловоз и двое железнодорожников.
В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машинистарассказали агентству в МЖД
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дроны типа "Дартс" атаковали железнодорожный вокзал вечером 12 мая.
Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего их доставили в больницу.
В настоящее время их жизни ничего не угрожает.