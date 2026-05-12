После атаки БПЛА на вокзал в Унече поезда следуют в штатном режиме

Удар БПЛА по вокзалу в Унече не повлиял на график движения поездов После атаки БПЛА на вокзал в Унече поезда следуют в штатном режиме

Москва12 мая Вести.Атака беспилотных летательных аппаратов на вокзал в Унече Брянской области не повлияла на движение поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

ВСУ нанесли удар по вокзалу с использованием БПЛА типа "Дартс".

В настоящее время движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме приводит агентство заявление МЖД

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на станции Унеча пострадали машинист и помощник машиниста, был поврежден тепловоз.