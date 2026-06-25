В Брянской области при атаках дронов ВСУ два человека погибли и четверо ранены

Два человека погибли и четверо ранены при атаках дронов ВСУ в Брянской области В Брянской области при атаках дронов ВСУ два человека погибли и четверо ранены

Москва25 июн Вести.Два мирных жителя погибли и четверо ранены при атаках дронов в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Рядом с селом Солова Стародубского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль.

Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине говорится в публикации

Автомобиль сгорел полностью.

В поселке Десятуха был ранен мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В поселке Вишневый осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.

В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль был ранен мужчина. Он также госпитализирован, сообщил Ковальчук.