Москва25 июнВести.Два мирных жителя погибли и четверо ранены при атаках дронов в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Рядом с селом Солова Стародубского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль.
Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машинеговорится в публикации
Автомобиль сгорел полностью.
В поселке Десятуха был ранен мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь.
В поселке Вишневый осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.
В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль был ранен мужчина. Он также госпитализирован, сообщил Ковальчук.