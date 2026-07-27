В Брянской области в ходе атаки дронов-камикадзе ранены два мирных жителя

Два жителя Брянской области ранены при атаке дронов-камикадзе В Брянской области в ходе атаки дронов-камикадзе ранены два мирных жителя

Москва27 июл Вести.В Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Старый Ропск Климовского района. Как сообщил в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук, ранение получил местный житель.

Пострадавшему оказана медицинская помощь говорится в сообщении

В результате целенаправленной атаки по территории тракторного стана около села Понуровка в Стародубском районе ранен еще один местный житель. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь, уточнил Ковальчук. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Всего за минувшие сутки над территорией региона подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделениями региональной Росгвардии уничтожено 144 вражеских БПЛА самолетного типа.