Москва6 июнВести.ВСУ атаковали с помощью БПЛА село Первомайское в Севском районе Брянской области. Об этом сообщает в MAX врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В результате варварского удара ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.говорится в сообщении
Огонь полностью уничтожил дом.
В Стародубском районе в селе Демьянки дрон-камикадзе ударил по жилому дому. В больницу доставили мужчину и женщину.
Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.