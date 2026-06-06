Четыре мирных жителя Брянской области пострадали при атаке БПЛА

В ходе атаки БПЛА ранены четыре жителя Брянской области Четыре мирных жителя Брянской области пострадали при атаке БПЛА

Москва6 июн Вести.ВСУ атаковали с помощью БПЛА село Первомайское в Севском районе Брянской области. Об этом сообщает в MAX врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В результате варварского удара ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. говорится в сообщении

Огонь полностью уничтожил дом.

В Стародубском районе в селе Демьянки дрон-камикадзе ударил по жилому дому. В больницу доставили мужчину и женщину.

Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.