В брянской деревне при атаке БПЛА ранены сотрудники скорой помощи

В Брянской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи, ранены трое В брянской деревне при атаке БПЛА ранены сотрудники скорой помощи

Москва16 июн Вести.В Брянской области в деревне Кветунь Трубчевского района БПЛА ВСУ целенаправленно атаковал машину скорой помощи, ехавшую на вызов. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение говорится в сообщении

Благодаря профессиональным действиям водитель смог увести автомобиль от прямого удара.

В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. Раненные водитель и пассажирка доставлены в больницу.