Москва16 июнВести.В Брянской области в деревне Кветунь Трубчевского района БПЛА ВСУ целенаправленно атаковал машину скорой помощи, ехавшую на вызов. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечениеговорится в сообщении
Благодаря профессиональным действиям водитель смог увести автомобиль от прямого удара.
В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. Раненные водитель и пассажирка доставлены в больницу.