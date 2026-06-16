Москва16 июнВести.В Брянской области в деревне Кветунь Трубчевского района БПЛА ВСУ целенаправленно атаковал машину скорой помощи, ехавшую на вызов. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение

говорится в сообщении

Благодаря профессиональным действиям водитель смог увести автомобиль от прямого удара.

В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. Раненные водитель и пассажирка доставлены в больницу.