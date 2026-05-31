В Брянской области дрон атаковал машину скорой, ранен один человек В Брянской области при взрыве дрона получил ранения сотрудник "Защиты"

Москва31 мая Вести.В Брянской области растет число пострадавших от атак украинских беспилотников. Очередной инцидент произошел в поселке Старый Ропск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Группа СГУП ЦСН "Защита" на служебном автомобиле сопровождала скорую помощь, которая ехала к пострадавшей. По пути FPV-дрон попал в машину и сдетонировал. В результате пострадал один из сотрудников.

Несмотря на атаку, медики смогли забрать пациентку и доставить ее в больницу. Ковальчук уточнил, что в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Глава региона поблагодарил сотрудников за службу.