Москва3 июлВести.В Брянской области в результате ударов украинских дронов погиб мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Также под ударом противника оказался населенный пункт Чуровичи Климовского района. Там беспилотник атаковал машину. Водитель получил ранения, его госпитализировали.
Еще один человек пострадал при атаке ВСУ в Суземке, женщина в больнице.