Один человек погиб и двое пострадали при ударах ВСУ в Брянской области

Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области, еще двое ранены Один человек погиб и двое пострадали при ударах ВСУ в Брянской области

Москва3 июл Вести.В Брянской области в результате ударов украинских дронов погиб мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Также под ударом противника оказался населенный пункт Чуровичи Климовского района. Там беспилотник атаковал машину. Водитель получил ранения, его госпитализировали.

Еще один человек пострадал при атаке ВСУ в Суземке, женщина в больнице.