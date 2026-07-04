Ковальчук: в Брянской области при атаке БПЛА на жилой дом погиб мирный житель

Мирный житель Брянской области погиб при атаке дома боевым БПЛА, еще двое ранены Ковальчук: в Брянской области при атаке БПЛА на жилой дом погиб мирный житель

Москва4 июл Вести.Поселок Чайковичи Брянской области подвергся атаке со сторону ВСУ. По жилому дому был совершен удар боевым БПЛА, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора Егор Ковальчук.

Еще два человека получили ранения. Также был полностью уничтожен один дом, еще семь частных повреждены. Нанесен ущерб восьми гражданским автомобилям.

В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель написал врио в своем канале в MAX

Двое пострадавших были доставлены в больницу. Там медицинский персонал оказал им необходимую помощь.