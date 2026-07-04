Москва4 июлВести.Поселок Чайковичи Брянской области подвергся атаке со сторону ВСУ. По жилому дому был совершен удар боевым БПЛА, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора Егор Ковальчук.
Еще два человека получили ранения. Также был полностью уничтожен один дом, еще семь частных повреждены. Нанесен ущерб восьми гражданским автомобилям.
В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный жительнаписал врио в своем канале в MAX
Двое пострадавших были доставлены в больницу. Там медицинский персонал оказал им необходимую помощь.