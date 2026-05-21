Москва21 маяВести.Мирный житель Брянской области ранен в результате атаки БПЛА ВСУ в поселке Белая Березка. Об этом в MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Удар был целенаправленно нанесен по жилому дому.
В результате варварских ударов ВСУ ранен мирный житель. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского районаговорится в сообщении
Раненый доставлен в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В ходе атаки произошло возгорание, его оперативно потушили, уточнил Ковальчук. Оперативные и экстренные службы работают на месте.