Богомаз сообщил о ранении мирного жителя Брянской области В Брянской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Москва22 апр Вести.ВСУ при помощи БПЛА совершили атаку на районный центр Погарского района – Погар. Подробности сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотники целенаправленно ударили по территории перерабатывающего предприятия.

В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия говорится в сообщении

Мужчину доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. На месте к работе приступили оперативные и экстренные службы.