Москва22 апрВести.ВСУ при помощи БПЛА совершили атаку на районный центр Погарского района – Погар. Подробности сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотники целенаправленно ударили по территории перерабатывающего предприятия.
В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятияговорится в сообщении
Мужчину доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. На месте к работе приступили оперативные и экстренные службы.