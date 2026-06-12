Москва12 июнВести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак ВСУ по приграничью.
По его словам, к сожалению, есть раненые и погибший.
В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница, ее госпитализировали. Еще двое мирных жителей получили ранения в поселке Суземка.
Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончалсясказано в сообщении губернатора в мессенджере MAX
Егор Ковальчук принес соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим — скорейшего выздоровления.