Дроны ВСУ атаковали поселки Брянской области, один человек погиб

В Брянской области два человека ранены, еще один убит после атак дронов ВСУ Дроны ВСУ атаковали поселки Брянской области, один человек погиб

Москва12 июн Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак ВСУ по приграничью.

По его словам, к сожалению, есть раненые и погибший.

В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница, ее госпитализировали. Еще двое мирных жителей получили ранения в поселке Суземка.

Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался сказано в сообщении губернатора в мессенджере MAX

Егор Ковальчук принес соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим — скорейшего выздоровления.