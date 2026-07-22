В Брянской области ВСУ атаковали три населенных пункта, есть погибший и раненые

В Брянской области при атаках ВСУ погиб мужчина, ранены еще два человека В Брянской области ВСУ атаковали три населенных пункта, есть погибший и раненые

Москва22 июл Вести.В Брянской области продолжаются атаки украинских вооруженных формирований на приграничные населенные пункты. Есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В поселке Картушин Стародубского района под удар беспилотника попал 61-летний мужчина, он погиб.

Продолжаются подлые атаки украинских нацистов по жителям приграничья. В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина говорится в публикации

Также в течение дня зафиксированы другие удары. В Белой Березке Трубчевского района после обстрела из РСЗО "Град" пострадала 75-летняя женщина. Полностью уничтожены частный дом и два гаража. Зафиксированы повреждения Дома культуры и многоквартирного дома.

В Суземке при ударе FPV-дрона по гражданскому автомобилю ранен 70-летний мужчина.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, пообещав оказать необходимую помощь, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Информация о других последствиях уточняется.