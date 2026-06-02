Москва2 июнВести.Украинские боевики ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Суземка в Брянской области, в результате вражеской агрессии погиб мирный житель, еще четыре человека ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать –написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшие доставлены в больницу — им оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о последствиях атаки по инфраструктуре уточняется.