Москва13 маяВести.Мирный житель стал жертвой атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ЧП произошло в селе Старая Погощь Суземского района.
В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского краяговорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX
Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что при попадании украинского боеприпаса около отделения "Почты России" в Севске Брянской области погиб мирный житель.