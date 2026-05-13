Житель Ставрополья погиб при атаке БПЛА в Брянской области

Беспилотник ВСУ убил жителя Ставропольского края в Брянской области

Москва13 мая Вести.Мирный житель стал жертвой атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

ЧП произошло в селе Старая Погощь Суземского района.

В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края говорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX

Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что при попадании украинского боеприпаса около отделения "Почты России" в Севске Брянской области погиб мирный житель.