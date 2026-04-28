Москва28 апрВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию предприятия агропромышленного холдинга "Мираторг" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Удар был нанесен в селе Брахлов Климовского района, ВСУ использовали FPV-дрон.
В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятиянаписал глава региона в мессенджере MAX
Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что им будет оказана вся необходимая поддержка.
Также был поврежден специальный автомобиль – кормовоз.