Москва20 мая Вести.Украинские боевики с применением FPV–дрона атаковали поселок Суземка — в результате вражеской агрессии ранения получил водитель АПХ "Мираторг". Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ "Мираторг". Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь