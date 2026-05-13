При ударе ВСУ по Севску убит человек, повреждено отделение "Почты России"

Боеприпас ВСУ взорвался около отделения "Почты России" в Севске, убит человек При ударе ВСУ по Севску убит человек, повреждено отделение "Почты России"

Москва13 мая Вести.ВСУ нанесли удар по городу Севск в Брянской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Богомаз.

В результате попадания боеприпаса по территории около отделения "Почты России" погиб человек.

Глава региона подчеркнул, что удар украинских военных носил целенаправленный характер.

Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана материальная помощь и поддержка говорится в заявлении

Кроме того, получило повреждения здание "Почты России" и три легковых транспортных средства. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.