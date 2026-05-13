Москва13 маяВести.ВСУ нанесли удар по городу Севск в Брянской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Богомаз.
В результате попадания боеприпаса по территории около отделения "Почты России" погиб человек.
Глава региона подчеркнул, что удар украинских военных носил целенаправленный характер.
Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана материальная помощь и поддержкаговорится в заявлении
Кроме того, получило повреждения здание "Почты России" и три легковых транспортных средства. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.