Москва11 июнВести.Двое мирных жителей погибли в результате удара артиллерии ВСУ по поселку Суземка Брянской области, об этом сообщил в личном канале МАХ врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенковуточнил чиновник
Еще два человека получили ранения. Они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибших и поежала скорейшего выздоровления раненым. Также он пообещал оказать поддержку семьям.