Ковальчук: два человека погибли при ударе артиллерии ВСУ по Брянской области

Два человека погибли при ударе ВСУ по Брянской области Ковальчук: два человека погибли при ударе артиллерии ВСУ по Брянской области

Москва11 июн Вести.Двое мирных жителей погибли в результате удара артиллерии ВСУ по поселку Суземка Брянской области, об этом сообщил в личном канале МАХ врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков уточнил чиновник

Еще два человека получили ранения. Они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Врио губернатора выразил соболезнования родным погибших и поежала скорейшего выздоровления раненым. Также он пообещал оказать поддержку семьям.