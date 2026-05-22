В Брянской области в результате атак ВСУ погибла мирная жительница Мирная жительница Брянской области погибла в результате атак ВСУ

Москва22 мая Вести.В Брянской области в результате украинских атак ВСУ погибла мирная жительница. Об этом в MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар БПЛА "Дартс" по гражданскому автомобилю в Севске. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница говорится в сообщении

Находившаяся за рулем женщина получила осколочные ранения и госпитализирована. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.