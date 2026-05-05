Москва5 маяВести.В поселке Белая Березка 4 взрослых и ребенок ранены после массированной атаки украинких боевиков. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Враг нанес целенаправленный удар по мирным жителям из РСЗО "Град".
По предварительной информации, … ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощьнаписал Богомаз в своем канале в мессенджере MAX
В результате агрессии также зафиксированы возгорания и повреждения многоквартирного дома и частных жилых домов.
Информация о последствиях и разрушениях уточняется.