В брянском поселке 4 взрослых и ребенок ранены после атаки ВСУ из РСЗО "Град"

В брянском поселке 4 взрослых и ребенок ранены после массированной атаки ВСУ В брянском поселке 4 взрослых и ребенок ранены после атаки ВСУ из РСЗО "Град"

Москва5 мая Вести.В поселке Белая Березка 4 взрослых и ребенок ранены после массированной атаки украинких боевиков. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Враг нанес целенаправленный удар по мирным жителям из РСЗО "Град".

По предварительной информации, … ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь написал Богомаз в своем канале в мессенджере MAX

В результате агрессии также зафиксированы возгорания и повреждения многоквартирного дома и частных жилых домов.

Информация о последствиях и разрушениях уточняется.