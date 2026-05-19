Москва19 маяВести.Территория Брянской области подверглась нападению со стороны ВСУ. В результате атаки противника пострадали два мирных жителя, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук
Это произошло в селе Смотровая Буда Клинцовского района. Атакована была автозаправочная станция.
В результате террористических действий ВСУ ранены два мирных жителянаписал он в своем канале в MAX
Оба пострадавших доставлены в больницу. Там им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Также нанесен ущерб четырем гражданским автомобилям и навесу автозаправки. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.