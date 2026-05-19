Два мирных жителя Брянской области ранены после атаки ВСУ

Москва19 мая Вести.Территория Брянской области подверглась нападению со стороны ВСУ. В результате атаки противника пострадали два мирных жителя, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук

Это произошло в селе Смотровая Буда Клинцовского района. Атакована была автозаправочная станция.

В результате террористических действий ВСУ ранены два мирных жителя написал он в своем канале в MAX

Оба пострадавших доставлены в больницу. Там им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также нанесен ущерб четырем гражданским автомобилям и навесу автозаправки. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.