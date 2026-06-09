Москва9 июнВести.В Брянской области после ночной атаки ВСУ на энергетический объект без света остались свыше 34 тысяч жителей нескольких районов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районахнаписал Егор Ковальчук
Отмечается, что подачу электроэнергии уже удалось восстановить практически полностью благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных брига. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.