Из-за атаки ВСУ в Брянской области остались без света 34 тысячи человек

ВСУ атаковали энергообъект на Брянщине: 34 тысячи жителей остались без света Из-за атаки ВСУ в Брянской области остались без света 34 тысячи человек

Москва9 июн Вести.В Брянской области после ночной атаки ВСУ на энергетический объект без света остались свыше 34 тысяч жителей нескольких районов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах написал Егор Ковальчук

Отмечается, что подачу электроэнергии уже удалось восстановить практически полностью благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных брига. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.